الخارجية السورية: وحدة الشعب السوري هي أساس الاستقرار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، أن تلاحم الشعب السوري ووحدة كافة مكوناته تمثل ركيزة صلبة لضمان استقرار دائم في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان صدر اليوم الأحد، 18 كانون الثاني 2026، إلى أن "سوريا الجديدة" تقوم على مبدأ المواطنة، معتبرة أن التنوع الذي يتميز به المجتمع السوري هو مصدر قوة يغني الدولة ويزيدها تماسكاً.

كما شددت الخارجية على أن وحدة الشعب السوري وتكاتفه هما الأساس المتين لاستقرار البلاد، مشيرة إلى أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، تواصل الدولة السورية اتخاذ خطوات عملية لتوحيد المؤسسات وبسط السيادة الوطنية على كامل التراب السوري.

وجاء في جانب آخر من البيان، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، والذي ينص صراحةً على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكورد السوريين، فضلاً عن معالجة الملفات القانونية والمدنية المتعلقة بـ "المجردين من الجنسية" (الأجانب ومكتومي القيد) وقضايا الملكية التي تراكمت على مدى العقود الماضية.

ووصف بيان الخارجية هذه الخطوة بأنها انعكاس لالتزام سياسي وقانوني صادق لبناء دولة جامعة وشاملة، تحقق العدالة لجميع مواطنيها وتصون حقوقهم، بعيداً عن سياسات التهميش والتمييز.