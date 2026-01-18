الرئيس بارزاني يتلقى اتصالا من الشرع لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تلقى الرئيس مسعود بارزاني، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، استعرضا خلاله آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية والآفاق المستقبلية للعملية السياسية.

وذكر بيان رسمي أن الجانبين ركزا خلال الاتصال على ضرورة الحفاظ على والاستقرار في سوريا، معتبرين أن تكاتف القوى الوطنية هو السبيل الوحيد لتجاوز أزمات الماضي وبناء دولة مستقرة وموحدة.

من جانبه، أشاد الرئيس بارزاني بالمرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي أصدره الشرع مؤخراً.

وأكد الرئيس بارزاني أن هذا المرسوم يمثل خطوة تاريخية وشجاعة، كونه يضمن حقوق وخصوصيات المكون الكوردي في سوريا، ويضع أسساً متينة للعدالة والمواطنة المتساوية.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التنسيق المستمر بين القيادة السورية الانتقالية والقيادات الكوردية الفاعلة في المنطقة، لاسيما بعد الإعلان عن التفاهمات العسكرية والإدارية مع قوات سوريا الديمقراطية، وضمن المساعي الرامية لتعزيز السلم الأهلي وضمان مشاركة كافة المكونات في رسم مستقبل البلاد.