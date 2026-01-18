منسق التوصيات الدولية والقنصل العام لجمهورية الصين يناقشان تعزيز عمل المؤسسات وتبادل الخبرات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، د. ديندار زيباري، يوم الأحد، الثامن عشر من شهر كانون الثاني-يناير الجاري، القنصل الصيني العام في أربيل، ليو جون والوفد المرافق له.

وخلال الاجتماع، جرى بحث آخر التطورات السياسية والإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة، مع التأكيد على تعزيز الاستقرار وتحسين الحوكمة ودعم الإصلاح المؤسسي.

وأشار الجانبان إلى أن حقوق الإنسان قضية شاملة تشمل الجوانب القانونية وتوفير الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار، مع تعزيز الديمقراطية عبر سيادة القانون واستقلال القضاء وبناء قدرات المؤسسات.

وسلّط الاجتماع الضوء على جهود حكومة إقليم كوردستان في تحسين الأوضاع العامة وأثرها الإيجابي على موقف العراق امام المجتمع الدولي، مع الإشارة إلى التحديات الدستورية، لا سيما المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.

كما استعرض الاجتماع تجربة الصين الناجحة في التوازن بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات، مؤكّدا أهمية الاستفادة منها في دعم الإصلاح والتنمية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لبناء القدرات في القضاء والحوكمة والإعلام والأمن السيبراني والتعزيز الأكاديمي.