على خطا الرئيس بارزاني.. روَّاد المتني يحددون بوصلة خلاص العراق

منذ 8 دقائق

أربيل(كوردستان24)- تجتمع في أزقة المتنبي وسط بغداد، النخب الثقافية من كتاب ومفكرين وحتى صحفيين لترجمة الواقع المعقد في المنطقة وسط الترقب الإقليمي، ومن نبض شارع المتنبي في العاصمة بغداد، حيث تتمازج رائحة الورق بعراقة التاريخ، بينما هؤلاء الذين اعتادوا قراءة ما بين السطور، يرقبون الآن بقلقٍ بالغ طبول الحرب التي تُقرع في المنطقة، ومن الجهات الأربعة، وأكرههم يحملون بفكرهم الوَّقاد، باتوا مدركين أن العراق ليس بمعزل عن الحروب القريبة زمانا ومكاناً وحتى شظاياها.

ورأى المحلل السياسي(أحمد السراجي - مراقب سياسي) في هذا الصدد،أن المواطن العراقي قد استنفد مخزون الصبر تجاه العملية السياسية الراهنة؛ حيث يؤكد أن تعاقب الحكومات الخمس لم يفضِ إلا إلى صراعات على المغانم والمناصب، دون وجود رؤية وطنية حقيقية قادرة على انتشال البلاد من أزماتها المتراكمة أو بناء مؤسسات سيادية راسخة.

وعلى صعيد التوازنات الدولية، أشار الصحفي (ليث جوامر - صحفي) إلى أن واشنطن باتت ترى في بعض الاحداث العراقية امتداداً استراتيجياً لما يجول من أوضاع في المنطقة، مما يضع العراق في فوهة المدفع عند أي تصعيد محتمل ضد أي بلد. هذا الارتباط يفرض تحديات أمنية جسيمة، ويجعل من الساحة العراقية مسرحاً محتملاً لتصفية الحسابات الإقليمية الكبرى.

وأكد الخبير (ماهرعبد جودة - كاتب) أن الحروب لا تعترف بالحدود الجغرافية أو الخطوط الحمراء، فهي نارٌ تأكل "الأخضر واليابس" وتطال تداعياتها أبعد النقاط، ويشدد على أن استقرار المجتمع العراقي بات رهيناً بمدى القدرة على تبريد الأزمات وتجنيب البلاد ويلات الصدامات المسلحة القريبة جداً.

وأعرب(أحد المثقفين) عن أمله الكبير في أن تقتدي قيادات بغداد بذات نهج الرئيس مسعود بارزاني في البناء والاستقرار والواقعية وعدم الزَّج في الصراعات، مؤكداً أن الحكمة الكوردستانية في الموازنة بين الحقوق القومية والواقع الدولي هي الملاذ الآمن لضمان حياة كريمة ومستقبل مزدهر للعراقيين كافة.

وفي خضم هذا المشهد القاتم، تبرز أصواتٌ من داخل الأوساط الثقافية تنادي بضرورة استلهام النماذج الناجحة في الإدارة والقيادة كالإشارة لمسار وأداء إقليم كوردستان، وتبقى الأيام المقبلة محملةً بمتغيرات قد تعيد رسم الخارطة السياسية للبلاد، وسط آمالٍ بأن يغلب صوت العقل والاعتدال على ضجيج الأزمات.



سيف علي (مراسل كوردستان 24) بغداد