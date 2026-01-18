الخارجية التركية ترحب بوقف إطلاق النار الشامل بين دمشق وقسد

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في تحقيق أمن وسلامة الشعب السوري والمنطقة بأكملها.

وقالت الخارجية التركية في بيان رسمي، اليوم الأحد، "نأمل أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل الذي أعلنه الرئيس (للمرحلة الانتقالية) أحمد الشرع اليوم إلى تعزيز جهود تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل فعال على أساس سلامة ووحدة الأراضي السورية، ونأمل أن يسهم الاتفاق في تحقيق أمن وسلامة الشعب السوري، وكذلك المنطقة بأكملها، لا سيما الدول المجاورة لسوريا".

وأضاف البيان: "نأمل أن تدرك جميع الجماعات والأفراد في سوريا أن مستقبل البلاد لا يكمن في الإرهاب والانقسام بل في الوحدة والتضامن والاندماج"، موضحًا أن تركيا ستواصل دعم جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.

ووفقا لما تقدّم، فإن بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تنص على "وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار".

ووفقا للاتفاقية الموقعة رئاسياً، فإنه سيتم تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل فورا، ويشمل ذلك خطوات إدارية متعددة متفق عليها، مع التزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

كما تضمنت الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

وأكدت الاتفاقية على استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

ومن ضمن بنود الاتفاقية "دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" لحماية خصوصية المناطق الكوردية".