كوردستان24 تنشر أصوات المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كوردستان24 تنشر نتائج أصوات المرشحين في انتخابات البرلمان العراقي لعام 2025 ضمن الدورة السادسة.

للاطلاع على الأسماء اضغط هنا

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق.

وقالت المفوضية في مؤتمرٍ صحفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.11%، مؤكدةً أن عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة.

واعتبرت المفوضية أن هذه النتائج أولية غير قابلة للطعن، موضحةً المفوضية أن 60 محطة لم يتم إرسالها إلكترونياً.