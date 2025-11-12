الديمقراطي الكوردستاني: سنفوز بـ10 مقاعد في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قسم الانتخابات في مكتب تنظيم محافظة أربيل للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الحزب سيحصل في أربيل على 10 مقاعد في مجلس النواب العراقي، بفارق يزيد عن 5000 صوت.

معتبراً أن بعض الجهات نشرت معلومات خاطئة قللت من عدد مقاعد الديمقراطي الكوردستاني في أربيل.

وقال قسم الانتخابات في بيانٍ له، إنه بحسب بيان المفوضية، فإن عدد المحطات الانتخابية في أربيل التي لم تُحتسب أصواتها بعد يتراوح بين 7 إلى 8 محطة، بينما لدينا البيانات الرسمية للأصوات.

وأكّد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيدافع بشدة عن كل صوت من أصواته.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق.

وقالت المفوضية في مؤتمرٍ صحفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.11%.

مؤكدةً أن عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة، معتبرةً أن هذه النتائج أولية غير قابلة للطعن.

وأوضحت المفوضية أن 60 محطة لم يتم إرسالها إلكترونياً.

وبحسب مفوضية الانتخابات، بلغ عدد الناخبين الكلي في بغداد أكثر من 4 مليون ناخب.