المفوضية: عدد الشكاوى الخاصة بالانتخابات وصلت حتى الآن 101 شكوى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، أن عدد شكاوى الانتخابات البرلمانية بلغ حتى الآن 101 شكوى.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في تصريحات صحفية اليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025، إن "عدد الشكاوى المقدمة على نتائج الانتخابات البرلمانية بلغ حتى الآن 101 شكوى".

وأضافت، أن "الشكاوى تقسم إلى 44 شكوى على الاقتراع الخاص، و57 شكوى على الاقتراع العام"، مؤكدة أن "هذه الشكاوى قيد التصنيف".

وجرى التصويت العام يوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، والتصويت الخاص يوم الأحد، 09 تشرين الثاني 2025، للدورة السادسة للبرلمان، في محافظات العراق وإقليم كوردستان. وفقًا لإحصائيات المفوضية، بلغت نسبة المشاركة في التصويت الخاص 82.42%، وفي التصويت العام حوالي 54.5%.

على مستوى محافظات إقليم كوردستان، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أكبر عدد من الأصوات، حيث فاز بأكثر من مليون و 80 ألف صوت. وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بحصوله على ما يقرب من 535 ألف صوت. بينما جاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحوالي 165 ألف صوت.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، امس الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق.

وقالت المفوضية في مؤتمرٍ صحفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.11%.

مؤكدةً أن عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة، معتبرةً أن هذه النتائج أولية غير قابلة للطعن.

وأوضحت المفوضية أن 60 محطة لم يتم إرسالها إلكترونياً.

وبحسب مفوضية الانتخابات، بلغ عدد الناخبين الكلي في بغداد أكثر من 4 مليون ناخب.

ووفق نتائج محافظة بغداد، حقق ائتلاف الإعمار والتنمية المرتبة الأولى في عدد الأصوات بـ 411.026 صوت.

بينما حقق حزب تقدم المرتبة الثانية بـ 284.035 صوت، في حين حقق ائتلاف دولة القانون المرتبة الثالثة بـ 228.103 صوت.