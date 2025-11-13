وزارة النقل: مطار البصرة استقبل سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن استقبال مطار البصرة سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025، أن "مطار البصرة الدولي، استقبل اليوم، سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها دولة الكويت، بسبب الضباب الكثيف الذي تسبب بانخفاض مدى الرؤية الأفقية وتعذّر هبوط الطائرات هناك".

وأوضحت أن "عملية هبوط الطائرات جاءت استناداً إلى الحرية الثانية من حريات الطيران المدني (Technical Stop)، حيث تم استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق وجهود مشتركة بين الأقسام العاملة في المطار"، مشيرة الى أن "مطار البصرة الدولي يواصل أداءه بكفاءة عالية وجاهزية تامة لاستقبال أي حالة طارئة، بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية من دون انقطاع".

وبيّنت إدارة المطارات العراقية، أن "مطارات البلاد جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطرارياً"، مبينة أن "ملاكات المطارات العراقية مهيّأة للتعامل معها، فضلاً عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مناشئ عالمية".

يُذكر أن مطار البصرة كان قد استقبل قبل أيام تسع طائرات كويتية للأسباب ذاتها، مما يعكس جاهزيته العالية للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة.