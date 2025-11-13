بعد رسالة ترامب.. هرتسوغ مستعد للعفو عن نتنياهو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قالت القناة 14 الإسرائيلية، الخميس، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مستعد للمضي قدما في خطوة العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم منذ سنوات في قضايا فساد.



وأضافت القناة أن "هرتسوغ يبدو عازما على بذل كل ما في وسعه لجعل العفو حقيقة واقعة، حتى لو اضطر لاتخاذ خطوات تتطلب شجاعة سياسية وشعبية".

ونقلت عن مصادر مقربة من الرئيس، قولها إن قرار العفو "لن يتأثر بأي ضغوط سياسية من أي جهة".

ونفت المصادر صحة التقارير التي تحدثت عن أن هرتسوغ سيشترط على نتنياهو الاعتراف بالذنب أو التعهد بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها وتهدف إلى تضليل الرأي العام".

والأربعاء، تلقى هرتسوغ رسالة من نظيره الأميركي دونالد ترامب، طلب فيها منه النظر في منح عفو لنتنياهو.

ويواجه نتنياهو محاكمة فساد منذ فترة طويلة، وطلب ترامب مرارا العفو عن حليفه المقرب، في حين ينفي نتنياهو التهم الموجهة إليه.

وورد في رسالة ترامب: "مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، أعتقد أن هذه القضية المرفوعة ضد بيبي (نتنياهو)، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود، إيران، هي محاكمة سياسية وغير مبررة".

وقال مكتب هرتسوغ، إن "أي شخص يسعى للحصول على عفو رئاسي يجب أن يقدم طلبا رسميا وفقا للإجراءات المعمول بها|؟

ونتنياهو متهم منذ عام 2019 في 3 قضايا، منها تهم بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة تقارب 700 ألف شيكل (نحو 212 ألف دولار).

ورغم الدور الشرفي لمنصب رئيس إسرائيل، يتمتع هرتسوغ بسلطة العفو عن المدانين بقضايا جنائية في ظروف استثنائية.

ولم تنته بعد محاكمة نتنياهو التي بدأت عام 2020، علما أنه يدفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.