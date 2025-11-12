الوكالة الذرية تدعو إيران للسماح لها بالتحقق من مخزونها من المواد النووية "في أسرع وقت"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران الأربعاء للسماح لها بالتحقق من مخزوناتها من اليورانيوم وخصوصا عالي التخصيب، بحسب تقريرين لم يُنشرا رسميا واطلعت عليهما وكالة فرانس برس.

شهدت السنوات الأخيرة توترات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وازدادت حدّتها بعد حرب استمرت 12 يوما في حزيران/يونيو، شنّت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير إن هناك انقطاعا لديها في المعلومات "المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقا في إيران داخل المنشآت المتضررة".

وأشارت الوكالة إلى أن إيران كانت تملك، حتى 13 حزيران/يونيو، نحو 440.9 كيلوغراما من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60%، لكنها لم تتمكن من التحقق من ذلك منذ ذلك الحين.

وأوضحت الوكالة أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من الـ90% اللازمة لصنع قنبلة نووية.

ووصفت الوكالة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بأنه "مصدر قلق بالغ"، مشيرة إلى أن عملية التحقق منه بعد خمسة أشهر من انقطاع الوصول "تأخرت كثيرا".

وأضاف التقرير أن "من الضروري تمكين الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقا في إيران في أقرب وقت ممكن ... لتهدئة المخاوف وضمان التزامها باتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا سيما في ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلنة عن استخدامها السلمي".

وتتّهم الدول الغربية وإسرائيل منذ سنوات إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

ولا تزال المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى متوقفة، بعد انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، والذي قُيّد بموجبه البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق بشكل أحادي خلال ولايته الأولى.