الصين تتعهد بتعزيز علاقاتها مع تايلاند

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تعهّد الرئيس الصيني شي جينبيغ الجمعة خلال لقاء مع ملك تايلاند الذي يزور الصين، بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وماها فاجيرالونغكورن هو أول ملك تايلاندي يزور الصين رسميا منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين قبل خمسين عاما.

وقليلا ما يُجري الملك الذي تولى العرش قبل تسع سنوات خلفا لوالده زيارات رسمية.

وقال الرئيس الصيني إن البلدين ينتميان لعائلة واحدة، وأعلن أن بلاده ستعزز علاقاتها الاستراتيجية مع تايلاند، بحسب ما نقل التلفزيون الصيني الرسمي.

وأوضح أن التعاون يمتد من خطوط سكك الحديد بين البلدين، إلى الذكاء الاصطناعي والطيران والاقتصاد الرقمي.

وكانت تايلاند حليفا للولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة، لكن الصين اليوم هي شريكتها التجارية الأكبر، وشهدت الأعوام السابقة تقاربا بين بانكوك وبكين.

وتعاون البلدان في الآونة الأخيرة في مكافحة عمليات الاحتيال في مجال الاتصالات وشبكات الألعاب غير القانونية التي تنشط في مناطق حدودية في تايلاند ويقع ضحيتها الكثير من الصينيين.