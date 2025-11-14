ميرتس يضغط على زيلينسكي لوقف تدفق الشباب الأوكراني إلى ألمانيا

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناولت ملفّات حساسة تتعلق بعمل المؤسسات الأوكرانية، وخصوصًا الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، إضافة إلى قضية الهجرة المتزايدة للشباب من أوكرانيا إلى ألمانيا.

وخلال مشاركته في مؤتمر قطاع التجارة Handelskongress Deutschland 2025 في برلين، تطرّق ميرتس إلى تفاصيل المكالمة، موضحًا أنّ الرئيس الأوكراني سمع منه رسالة مباشرة وواضحة.

وقال ميرتس إنّ الشباب الأوكرانيين يجب أن يخدموا بلدهم ويقاتلوا من أجله بدل التوجه إلى ألمانيا.

وأوضح ميرتس :"اليوم، خلال مكالمة هاتفية طويلة، توجّهت إلى الرئيس الأوكراني بطلب أن يعمل على ضمان ألّا يتوافد الشباب، وخاصة الرجال الأوكرانيين، إلى ألمانيا بأعداد متزايدة، بل أن يخدموا بلدهم. إنّهم هناك ضروريون".

وأشار إلى أنّ ألمانيا تشهد وصول الأوكرانيين "بأعداد كبيرة"، وسط نقاش داخلي متواصل حول شكل المساعدات المقدّمة لهم.

وقال إنّ بلاده تعمل على تعديل نظام الدعم الاجتماعي بحيث يصبح تشجيع العمل أكبر من البقاء ضمن منظومة الإعانات، وفق موقع يورونيوز.

مضيفًا: "في ألمانيا سيتم تحديد المساعدات لهؤلاء اللاجئين بطريقة تجعل الحوافز للعمل أكبر من التشجيع على البقاء في نظام المساعدات. نحن نتوقع تغييرات محددة في هذا الجانب".

تأتي هذه المواقف في وقت سمحت فيه الحكومة الأوكرانية، منذ 26 آب/أغسطس، للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا بمغادرة البلاد، رغم حالة الحرب المعلنة.

وتشير بيانات حرس الحدود البولندية، الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر، إلى أنّ نحو مئة ألف أوكراني في سنّ التجنيد غادروا أوكرانيا خلال شهرين فقط بعد أن خفّف الرئيس زيلينسكي قواعد السفر إلى الخارج.