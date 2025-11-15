وزراء فازوا… وآخرون خسروا في الانتخابات العراقية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية فوز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتسعة من وزرائه بمقاعد في مجلس النواب الجديد، في مؤشر على استمرار حضورهم السياسي داخل المشهد المقبل.

في المقابل، خسر أربعة وزراء مقاعدهم رغم خوضهم السباق الانتخابي، أبرزهم وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، مرشح ائتلاف دولة القانون في بغداد، الذي لم يتمكن من الفوز رغم حصوله على 4,652 صوتا.

كما خسر وزير النفط حيان عبد الغني سباق البصرة بعد نيله 6,351 صوتاً فقط، فيما أخفق وزير الثقافة والسياحة أحمد فكاك، المرشح عن حزب تقدم في نينوى، في الوصول إلى البرلمان رغم حصوله على 7,201 صوت.

أما وزيرة الهجرة والمهجّرين إيفان فائق جابرو، ففقدت مقعد الكوتا المسيحية رغم حصدها 13,128 صوتاً.

وشهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 11-11-2025، مشاركة واسعة لعدد من الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني، في محاولة لتعزيز حضورهم السياسي وضمان استمرار نفوذهم داخل الدورة التشريعية المقبلة. وتعد مشاركة الوزراء في الانتخابات خطوة تحمل عادةً حساسية سياسية، كونها تعكس حجم الثقة الشعبية في أداء أصحاب المناصب التنفيذية.

ورغم نجاح رئيس الوزراء وتسعة من وزرائه في انتزاع مقاعد داخل البرلمان، فإن إخفاق أربعة وزراء آخرين شكّل مفاجأة داخل الأوساط السياسية، خصوصاً أن بعضهم يمتلك ملفات حساسة أو يحظى بحضور إعلامي كبير.

وجاءت هذه الخسائر في سياق منافسة انتخابية محتدمة، اتسمت بتشتت الأصوات، وارتفاع عدد المرشحين، وتحوّل توجهات الناخبين في بعض المحافظات.

كما تعكس النتائج اختلاف مزاج الناخبين بين محافظة وأخرى، بالإضافة إلى تأثير التحالفات المحلية، والثقل العشائري، وارتباك الحملات الانتخابية لبعض الوزراء الذين لم يتمكنوا من تحويل حضورهم الرسمي إلى رصيد انتخابي كافٍ.