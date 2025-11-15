انخفاض مستوى مياه سد بۆكان عشرة أمتار

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أثر استمرار جفاف الأنهار والسدود في إيران نتيجة قلة الأمطار والاستخدام المفرط للمياه الجوفية والسدود، هذه الأزمة على سد، ليخفض مستوى مياهه لأكثر من 10 أمتار.

المواطنون الذين يزورون السد باستمرار من أجل الصيد يقولون: إذا استمر الوضع هكذا، فإن مياه السد ستجف وتموت الأسماك، وهم أيضًا مضطرون للذهاب إلى أماكن أخرى للصيد.

وقال المواطن رسول عبدولابو، لقناة كوردستان24: "انخفاض المياه واضح من العلامة البيضاء، حيث انخفض المستوى بشكل كبير الآن، ولم يكن مستوى المياه هكذا من قبل. قلة الأمطار ونقص المياه سببت أضرارًا كبيرة لهذا السد".

على الرغم من أن قدرة تخزين المياه في هذا السد تزيد عن 900 مليون متر مكعب، إلا أنه مقارنة بالعام الماضي لم يبق فيه سوى 20٪ من المياه.

ويواصل المواطنون زيارة السد لصيد الأسماك، ويقولون إن أكثر من 10 آلاف طن من الأسماك نفقت بسبب نقص المياه والأكسجين.

رحيم خوش قدم، أحد المواطنين، يقول: نحن بحاجة إلى الماء. حتى مياه للحيوانات لدينا لم تعد موجودة، لدي حيوانات ولا أستطيع توفير الماء لها. كثيراً ما أبحث عن الماء لحيواناتي وأتساءل ماذا أفعل من أجلهم. المزارعون منشغلون بجفاف محاصيلهم، لم يزرعوا القمح ولا أي محصول آخر، وكل ذلك بسبب نقص المياه.

هذا السد يوفر المياه لأكثر من 23 مدينة و123 قرية في ثلاث محافظات إيرانية، ونسبة تدفق المياه إلى خزان السد في العام الماضي انخفضت إلى حوالي مليار متر مكعب، وهذا أدى إلى انخفاض قدرة تخزين المياه في السد. المواطنون يعزون سبب جفاف السد إلى الجفاف وقلة الأمطار ويبحثون عن حلول لاستخدام المياه الاحتياطية للسد.

علي فرجي، مواطن، يقول: نسبة انخفاض المياه واضحة جداً حتى أن التربة أصبحت ظاهرة، ولم يبق أي نبات أخضر هناك، كل الأماكن التي جف فيها الماء أصبحت قاحلة، الحيوانات تذهب إلى الأشجار بحثاً عن طعامها من الساعة الخامسة صباحاً حتى السابعة مساءً".

سد بوكان يقع في جنوب بحيرة أرومية، ويُعرف كأكبر سد مائي في محافظة أرومية، ويوفر سنوياً أكثر من 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب والمياه الخاصة بالصناعة، ويوفر المياه لأكثر من 55 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة.