قارمان عثمان: الشباب الكورد في ألمانيا ينضمون لاتحاد الجالية الكوردستانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- عقد المشرف العام على الجالية الكوردستانية في المهجر، شيفا بارزاني، اجتماعاً في ألمانيا مع منظمة كوردستان21، في إطار جهوده المستمرة لتنظيم وتوحيد الكورد في الشتات بتكليف من الرئيس بارزاني.

وتضم هذه المنظمة آلاف الشباب الكورد من أبناء الجاليات في الخارج، وقد انضمت رسمياً من خلال هذا الاجتماع إلى confederation الجالية الكوردستانية.

وقال قارمان عثمان، مدير مكتب شيفا بارزاني، في تصريح لكوردستان24 إن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو تعزيز التعاون المشترك لتطوير نشاطات الجالية الكوردستانية.

وأوضح عثمان أنه منذ تأسيس الكونفدراسيون (الاتحاد)، أُعطي اهتمام كبير للشباب الكورد في الخارج، وتمكّنوا من توحيدهم تحت مظلة وعَلَم كوردستان، وتقوية شعورهم الوطني.

وأكّد أن الكونفدراسيون هي ثمرة رؤية وفكر الرئيس بارزاني لإنشاء مظلة موحدة للكورد في الشتات، بهدف دعم بعضهم وتعزيز خبرات إقليم كوردستان وجميع أجزاء كوردستان الأخرى.

وأضاف مدير مكتب شيفا بارزاني: يوماً بعد يوم ستتوسع هذه المظلة، وسيلتحق بها أبناء أجزاء أخرى من كوردستان، لأن الجميع يدرك أن القائد والمرجعية الوطنية للكورد في كل أجزاء كوردستان هو الرئيس بارزاني.

وأشار أيضاً إلى أن من أسباب ازدياد الاهتمام لدى الشباب بالكونفدراسيون، الزيارة التي قام بها 106 شاباً من أبناء الجاليات إلى إقليم كوردستان، والاستقبال الذي حظوا به من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وأوضح أن منظمة “كوردستان21”، التي يشكل أعضاؤها غالبية من كورد روجآفا الناشطين في المجال الرياضي ولديهم شبكة واسعة في المدن الألمانية ودول أخرى، ترغب اليوم بالانضمام تحت هذه المظلة الوطنية التي أسسها الرئيس بارزاني.

وأكد عثمان أن مستوى توحيد الكورد في الشتات شهد تقدماً كبيراً، واجتمعت معظم التجمعات والمنظمات الكوردية المتفرقة،.

وقال: استطعنا إلى حد كبير استعادة الصوت الواحد والموحد داخل الجاليات الكوردية، لكن ما زال أمامنا المزيد من العمل.

مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود لزيادة التعريف بالكونفدراسيون وتمكين رؤية الرئيس بارزاني في توحيد الكورد في الشتات بشكل كامل.

ويُنظر إلى هذا الاجتماع والتحالف الجديد بوصفه خطوة مهمة لتعزيز الروابط بين الشباب الكورد في المهجر وبين الوطن، وكذلك لترسيخ وحدة الهوية والانتماء الوطني خارج البلاد.