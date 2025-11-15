طقس العراق.. أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتشكلاً للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 15 تشرين الثاني 2025، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقتين الشمالية والوسطى، تزداد غزارتها فوق المرتفعات الجبلية وتكون رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم، وفي المطر (5-7) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: نينوى 17، السليمانية ودهوك 18، أربيل 19، كركوك 20، الأنبار 21، صلاح الدين 22، ديالى 25، بغداد 26، كربلاء المقدسة وواسط 27، بابل والديوانية والنجف الأشرف والمثنى 28، ميسان وذي قار والبصرة 29".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم مع ضباب خفيف في الصباح الباكر يزول تدريجياً عدا الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد فيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة ويتشكل الضباب في الصباح الباكر، ثم يتحسن الطقس، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10)كم وفي المطر والضباب (3-5)كم".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في المنطقة الجنوبية، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".