أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفط قرب موسكو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنّها استهدفت مصفاة نفط روسية في منطقة قرب موسكو، وذلك غداة هجوم روسي كبير على عاصمتها كييف.

وأفادت كييف أيضاً بأنّ هجمات روسية على مناطق في جنوب أوكرانيا، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وقال الجيش الأوكراني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنّه ضرب مصفاة في منطقة ريازان قرب موسكو "في إطار الجهود للحد من قدرة العدو على تنفيذ ضربات بالصواريخ والقنابل".

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، تشنّ كييف بانتظام هجمات بصواريخ ومسيّرات على الداخل الروسي.

وقال حاكم ريازان بافيل مالكوف إنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 25 مسيّرة أوكرانية فوق المنطقة خلال الليل.

وأضاف في منشور على تلغرام أنّ "سقوط الحطام تسبّب في اندلاع حريق في مقرّ إحدى الشركات".

ويأتي الهجوم غداة تنفيذ روسيا ضربات على مبانٍ سكنية في أنحاء العاصمة الأوكرانية، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، وفقاً لأحدث حصيلة.

من ناحية أخرى، أفاد مسؤولون في جنوب أوكرانيا بأنّ أربعة أشخاص قتلوا في هجمات روسية السبت.

وقال ممثلو النيابة في منطقة خيرسون إن "ثلاثة مدنيين قتلوا" في قرية ميكليسكي ومدينة خيرسون.

من جانبه، أشار حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيديروف إلى أنّ هجوماً روسياً أدى إلى مقتل شخص واحد في المنطقة.

وقال مسؤولون في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط البلاد، إنّ هجوماً بمسيّرة روسية السبت أدّى إلى إصابة خمسة أشخاص في مدينة نيكوبول، مشيرين إلى أنّ أحدهم إصابته خطيرة.

وتقع نيكوبول على نهر دنيبرو الذي يشكّل خط مواجهة مع القوات الروسية.

وعلى الضفة الأخرى من النهر، قال يفغيني باليتسكي وهو مسؤول عينته موسكو، إنّ مسيّرة أوكرانية ضربت خطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالى 44 ألف مشترك.

المصدر: فرانس برس