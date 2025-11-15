عبد الرحمن زيباري: قانون الانتخابات الحالي يخالف الدستور العراقي

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد القاضي السابق في المحكمة الاتحادية العليا العراقية، عبد الرحمن زيباري، أن قانون الانتخابات الحالي في العراق غير عادل، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لهذا الظلم يعود إلى طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية وليس إلى نظام سانتليغو.

وخلال مقابلة مع كوردستان24، اليوم السبت 15 تشرين الثاني 2025، قال زيباري إن القانون الحالي يخالف المادة 49 من الدستور العراقي، التي تنص على أن أعضاء مجلس النواب يجب أن يمثلوا الشعب العراقي بأكمله، وليس منطقتهم فقط.

وأضاف أن نظام الدوائر المتعددة يؤدي إلى انتهاك الحقوق الدستورية للشعب.

وشدد زيباري على أن مسألة عدم دستورية القانون لا ترتبط بنظام سانتليغو، بل تتعلق بكيفية توزيع الدوائر الانتخابية داخل العراق.

وأوضح أن الدستور العراقي ينص على أن العراق يجب أن يكون دائرة انتخابية واحدة.

واستعرض زيباري تاريخ قوانين الانتخابات في العراق، مشيراً إلى أنه في عام 2004، عند صدور قانون انتخاب المجلس الوطني، تم اعتماد دائرة انتخابية واحدة، ما أدى إلى حصول التحالف الكوردستاني على 80 مقعداً.

وأضاف أن المسؤولين في بغداد يغيرون النظام حسب مصالحهم السياسية، موضحاً أنه في انتخابات عام 2021، عندما كان التيار الصدري مهيمناً، تم تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، ثم عادت السلطات الجديدة إلى نظام المحافظات بعد انسحاب الصدريين، لأن ذلك كان في مصلحتها.

واعتبر هذه التغييرات المستمرة "غير عادلة وغير منطقية وتمس بشكل كبير المبادئ الدستورية".

واقترح القاضي السابق حلاً جذرياً لهذه المشاكل، قائلاً: "الأهم من نظام الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة هو إنشاء مجلس الاتحاد، بحيث يكون تمثيل الأقاليم والمحافظات على أساس التوازن وليس العدد، ليكون بمثابة فلتر إضافي للقوانين وضمان حماية الحقوق".

وفي ختام حديثه، انتقد زيباري غياب الإرادة السياسية في بغداد لتطبيق النصوص الدستورية، مشدداً على ضرورة وجود آلية مناسبة وضغط سياسي، حتى على المستوى الدولي، لضمان تنفيذ المواد الدستورية.