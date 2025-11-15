طالب من كوردستان يحصد المركز الأول في بطولة قطر الدولية للتايكواندو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نشرت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 15 تشرين الأول 2025، صورة للطالب سهند شمس الدين من مجمع البارزاني الخالد التربوي، معلنة فوزه بالمركز الأول في بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكواندو ضمن وزن 65 كغم.

وذكرت الوزارة أن البطولة تُعد من أكبر بطولات التايكواندو في العالم، مشيرة إلى أن الطالب شارك فيها ممثلاً لكوردستان.

وقدمت وزارة التربية التهاني للطالب، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز.