الأنواء الجوية بإقليم كوردستان تنشر معدل الأمطار خلال الساعات الـ12 الماضية

أربيل (كوردستان 24)- شهدت الساعات الـ12 الماضية أعلى معدلات هطول للأمطار في خانقين بكمية بلغت 25 ملم، بينما كانت أقلّها في أربيل وخورماتو.

وبحسب إحصاءات المديرية العامة للأنواء الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، جاءت كميات الأمطار في مناطق مختلفة من الإقليم على النحو التالي:

أربيل: 0.8 ملم

السليمانية: 23.2 ملم

دهوك: 6.4 ملم

بيرمام: 1.7 ملم

زاخو: 19.6 ملم

خانقين: 25 ملم

خورماتو: 0.8 ملم

وفي السياق ذاته، نشرت المديرية العامة للأنواء الجوية والزلازل في الإقليم توقعات الطقس للأربع والعشرين ساعة المقبلة، وأعلنت أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار، مع احتمالية تساقط الثلوج في المناطق الجبلية والحدودية.

وأشارت التوقعات أيضاً إلى أن طقس يوم غد الأحد، 16-11-2025، سيكون غائماً وماطراً، إذ يُتوقع تساقط الأمطار في معظم المناطق بين خفيفة إلى متوسطة، مع احتمال هطول أمطار غزيرة ورذاذ في بعض الأوقات والمواقع. كما ستنخفض درجات الحرارة بشكل عام مقارنة بما تم تسجيله اليوم.

كما قال عامر الجابري، مدير الإعلام في هيئة الأنواء الجوية العراقية، في تصريح صحفي، إن الأمطار ستستمر في إقليم كوردستان، مع احتمالية هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية الليلة.