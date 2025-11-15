خالد عباس: تجربة الانتخابات أظهرت ضرورة تعديل القانون بالتشاور مع المفوضية

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك، خالد عباس، اليوم السبت، أن محافظة دهوك سجلت أعلى نسبة مشاركة في التصويت للانتخابات النيابية العراقية، إضافةً إلى أعلى نسبة استلام للبطاقات البايومترية.

وقال عباس في مقابلة مع كوردستان24، إن نسبة المشاركة في دهوك بلغت 76.7%، ما يجعلها الأعلى على مستوى العراق وكوردستان، معرباً عن شكره لجميع الناخبين والأحزاب السياسية والقوات الأمنية التي ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف عباس أن الجميع متفق على ضرورة إجراء تعديل على قانون الانتخابات الحالي في العراق، مشيراً إلى أن أي نية لتعديل القانون من قبل البرلمان العراقي يجب أن تكون بالتشاور مع المفوضية العليا.

وحول نظام الدوائر المتعددة، أوضح عباس أن القانون الجديد أجبر الأحزاب السياسية على ترشيح عدد كبير من المرشحين، موضحاً أنه في دهوك على سبيل المثال كان على كل حزب تقديم أربعة مرشحين على الأقل، ويمكن أن يصل العدد إلى 22 مرشحاً.

وأشار إلى أن هذا الأمر شجع الأحزاب على ترشيح عدد أكبر من المرشحين للحصول على أصوات أكثر، ما أدى في الوقت ذاته إلى تشتيت الأصوات.

أما بالنسبة لمقاعد الكوتا، فأوضح عباس أن نمط التصويت المعقد تسبب في حدوث مشاكل، لافتاً إلى أن الناخب في البصرة كان بإمكانه التصويت لمرشح كوتا في دهوك، والعكس، ما أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تم احتساب نحو 35 صوتاً كملغاة في دهوك.

واختتم عباس حديثه بالدعوة إلى أن يقوم مجلس النواب العراقي بتعديل قانون الانتخابات بالتنسيق مع خبراء المفوضية ومنظمات المجتمع المدني، لإقرار قانون يصب في مصلحة جميع الأطراف وليس لفئة محددة فقط.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق.

وقالت المفوضية في مؤتمرٍ صحفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.11%، مؤكدةً أن عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة.

واعتبرت المفوضية أن هذه النتائج أولية غير قابلة للطعن، موضحةً أن 60 محطة لم يتم إرسالها إلكترونياً.

وأظهرت النتائج الرسمية الصادرة عن المفوضية أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني, تصدّر نتائج انتخابات مجلس النواب في ثلاث محافظات رئيسية هي أربيل ودهوك ونينوى.

كما حقق الحزب تقدماً لافتاً في السليمانية، ليجمع في مجموع أصواته أكثر من مليون صوت على مستوى المحافظات الأربع، في تأكيد جديد على مكانته كأكبر قوة سياسية في إقليم كوردستان والعراق عموماً.

وبجمع الأصوات من المحافظات الخمس (دهوك، أربيل، نينوى، السليمانية، كركوك)، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على نحو 1,099,826 صوتاً، ليظل من الأحزاب الأكثر تصويتاً وتمثيلاً في إقليم كوردستان والعراق.