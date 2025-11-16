الحزام الحجري في العمادية يقترب من الاكتمال.. مسار سياحي جديد يربط التاريخ بالطبيعة

منذ ساعتين

العمادية(كوردستان24) - تواصل الفرق الهندسية في قضاء العمادية أعمالها في مشروع طريق الحزام الحجري الذي يهدف لإبراز جمال المدينة وإعادة إحياء معالمها التاريخية، عبر إنشاء مسار حجري يلتف حول العمادية ويربطها بمدرسة قُبَهان الأثرية. وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 75%، ومن المقرر افتتاحه مع نهاية العام الحالي ليكون متاحًا أمام الأهالي والزوار.

مراحل المشروع وتفاصيله الهندسية

المهندس المشرف على المشروع، كاره شعبان، أوضح لكوردستان24 أن العمل يسير بوتيرة متقدمة:

“المشروع يتألف من مرحلتين رئيسيتين: الأولى بطول 400 متر، والثانية تمتد لمسافة 2400 متر كطريق حجري يحيط بالمدينة. كما يتضمن المشروع إنشاء طريق آخر بطول 400 متر يصل حتى مدرسة قُبَهان. ما تبقى من العمل يتركز على الرصف الحجري، إضافة إلى أعمال الإنارة ووضع الأسوار الجانبية.”

ويبلغ الطول الكلي للمسار نحو 4 كيلومترات، ليشكّل ممشى دائريًا يوفر منظراً بانوراميًا لعمادية وما يحيط بها من جبال ووديان.

قيمة سياحية وتاريخية مضافة للمدينة

لا يقتصر المشروع على الجانب الخدمي أو الجمالي فحسب، بل يحمل أهمية أثرية كبيرة، كونه يربط بين اثنين من أبرز معالم العمادية: مركز المدينة عبر بوابتها السفلية ومدرسة قُبَهان التاريخية، والتي بقيت لسنوات طويلة غير متصلة بأي طريق مباشر.

المؤرخ والآثاري خالد خياط تحدث عن أهمية المشروع قائلاً:

“هذا الطريق يمثل حزامًا يحيط بالعمادية، ويكشف مناظر طبيعية خلابة لم يكن بالإمكان رؤيتها من الطرق السابقة. المنطقة مليئة بالكهوف والمواقع التي كانت قصورًا للملوك قديمًا، وتتميز بمناخها البارد ومياهها الجارية وظلالها الوفيرة، ما يجعلها موقعًا مثاليًا للتنزه والاستجمام.”

تمويل حكومي.. واستعداد لمرحلة جديدة من السياحة

مشروع الحزام الحجري ممول بالكامل من حكومة إقليم كوردستان، بتكلفة تصل إلى مليارين و300 مليون دينار عراقي. ويعوّل عليه بأن ينعش الحركة السياحية في واحدة من أجمل مدن الإقليم وأكثرها تاريخًا.

ومع اقتراب موعد افتتاح الممشى الحجري بنهاية العام، تستعد العمادية للدخول في مرحلة جديدة من الجذب السياحي، إذ يتوقع أن يجذب المشروع آلاف الزوار الباحثين عن الطبيعة الهادئة، والمناظر الجبلية، والمسارات التاريخية.

بيوار حلمي – كوردستان24 – العمادية