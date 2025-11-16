حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة الشدة ودرجات حرارة أقل من 20 في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للضباب مع انخفاض في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً في أقسامها الشرقية ويتحسن تدريجياً خلال النهار، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع تشكل الضباب في أماكن متعددة خاصة في المنطقة الشمالية ويزول تدريجياً، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: نينوى والأنبار 20، السليمانية 19، دهوك 17، أربيل وكركوك 18، صلاح الدين 21، ديالى 24، بغداد وبابل 23، كربلاء المقدسة والديوانية27، واسط 26، النجف الأشرف 25، المثنى وميسان 28، ذي قار 29 والبصرة 30".

وأضاف، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في أجواء المنطقتين الوسطى والشمالية مع تشكل ضباب خفيف في بعض الأماكن ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة, ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".

وبين أن "الطقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".