كاتس: لا دولة فلسطينية ولا انسحاب من جبل الشيخ

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأحد، إن موقف إسرائيل واضح بأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك عشية تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكي بهذا الشأن.

وقال كاتس: "في ظل مشروع القرار الأمريكي في الأمم المتحدة فإنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وفي إشارة منه إلى القرار الأمريكي الذي سيطرح للتصويت غدا في مجلس الأمن الدولي، تحت عنوان "الطريق إلى دولة فلسطينية"، كرر وزير الدفاع الإسرائيلي بأن "سياسة إسرائيل واضحة: لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال كاتس: "سيتم نزع سلاح غزة حتى النفق الأخير وستنزع حماس سلاحها".

وكانت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا دعت الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في غزة.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".

وتزامنا، لفت كاتس إلى الاتصالات الجارية حول ترتيب أمني مع سوريا، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية".

المصدر: واينت+ وكالات