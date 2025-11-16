مجزرة عائلية في الديوانية.. شاب يقتل والديه وزوجة أخيه الحامل قبل أن يقُتل على يد شقيقه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نقلت مصادر إعلام محلية عن مصادر أمنية، اليوم الاحد، بمقتل 5 اشخاص بمجزرة عائلية، نفذها احد أبنائها قبل ان يتم قتله أيضا على يد شقيقه.

المصادر أفادت، ان الديوانية، شهدت جريمة مروعة حيث اقدم ابن على قتل ابيه ووالدته، ثم قتل زوجة أخيه الحامل".

وأضاف انه "بعد تنفيذه الحادث اقدم اخاه على قتله، لتصبح الحصيلة 5 ضحايا من عائلة واحدة".

يذكر أنه، في تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، عازية ذلك إلى تعاون المواطنين وارتفاع مستوى الثقافة الأمنية في المجتمع.