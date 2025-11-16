أصوات الديمقراطي الكوردستاني هي حصيلة الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل الحكومة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في السنوات الخمس الماضية من عمر التشكيلة الحكومية التاسعة، برئاسة مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، تم تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة والاستراتيجية المهمة في مجالات المياه، الكهرباء، الطرق والجسور، البيئة، الصرف الصحي والعديد من المجالات الأخرى.

هذه المشاريع خُدِمت المواطنين؛ وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي جعلت الحزب يحصل هذه المرة في الانتخابات البرلمانية العراقية على أكثر من مليون صوت من المواطنين.

مشروع إيصال الإمداد الطارئ للمياه في أربيل هو أحد أهم مشاريع الخدمات في التشكيلة التاسعة. في السنوات الماضية كان هناك نقص كبير في المياه في المدينة. مشروع المياه حلّ هذه المشكلة.

هذه المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها حكومة إقليم كردستان كانت السبب الرئيسي في الثقة الكبيرة التي منحها المواطنون للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال آرام صادق، وهو مواطن يسكن في أحد أحياء مدينة أربيل: "أنا وعائلتي صوتنا في هذه الانتخابات للحزب الديمقراطي الكوردستاني، نرى أن الحزب قدم خدمات كبيرة في مجالات السياحة، توفير مياه الشرب، الماء والصرف الصحي، الكهرباء والطرق. باستثناء الحزب، لا يوجد طرف آخر يهتم بنا أو يقدم خدمات لهذا البلد. ونحن أيضاً نعتبر من واجبنا أن نصوت للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

علي خالد، مواطن آخر من مدينة أربيل، يقول: "جميع مشاريع الخدمات في مدينتنا كانت ضرورية، والحزب نفذها. في الوقت نفسه، وفر لنا الأمن والاستقرار كمواطنين. لم يأت أي طرف أو حزب آخر لتلبية مطالبنا. صوتنا دائماً هو صوت الحزب في كل انتخابات".

في حملة الانتخابات، الأطراف الأخرى كانت تكتفي بالكلام فقط. الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان يتحدث عن إنجازاته ومشاريعه. مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، كان يفتتح مشروعاً خدمياً جديداً للمواطنين بين فترة وأخرى.

سعيد نوري سعيد فتحي، مواطن مقيم في مدينة أربيل، يقول: "الأمن والاستقرار في أربيل هو في ظل حكم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المدينة. أنا متأكد أن وضعاً كهذا لا يوجد في أي مكان آخر في العراق".

شمال مزوري، موظف، يشير إلى ذلك قائلاً: "في الماضي رأينا أنه باستثناء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كانت شعارات الأطراف الأخرى مجرد كلمات بلا أفعال. الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان الجهة الوحيدة التي نفذت أفعالاً بدلاً من الكلام والوعود الفارغة".

الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يوقف خدماته، بل استمر في جميع الظروف الاقتصادية والسياسية. وهذا كان السبب الأكبر في نجاحه. كما أن الشعب دعم الحزب الديمقراطي الكوردستاني وصوّت له. ولهذا أصبح أقوى حزب في إقليم كوردستان والعراق.