مؤتمر MEPS ينطلق غداً في دهوك… الجامعة الأمريكية تجمع خبراء العالم لمناقشة أمن الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

دهوك (كوردستان24)- تنطلق غداً الاثنين أعمال النسخة السادسة من منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS)، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك، بمشاركة خبراء دوليين وشخصيات سياسية وأكاديمية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة في مرحلتها الجديدة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "إدارة الأزمات في الشرق الأوسط الجديد"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ورش عمل ونشاطات رفيعة المستوى

وبحسب الجامعة، سيشهد اليوم الأول خمس ورش عمل متخصصة تُناقش ملفات الأمن، الاقتصاد، التحولات الإقليمية، وحوكمة الأزمات.

أما اليومان الثاني والثالث فسيشملان جلسات رفيعة المستوى تُقام داخل إقليم كوردستان والعراق، بمشاركة متحدثين وخبراء دوليين.

تركيز على التعاون الاستراتيجي والتنمية

وقال آري زاويتايي، مدير إعلام الجامعة الأمريكية في دهوك، إن مؤتمر MEPS لهذا العام يهدف إلى تقليل مخاطر الأزمات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الفاعلين الإقليميين والدوليين، مع التركيز على دعم الازدهار الاقتصادي.

وأضاف أن المؤتمر يسلّط الضوء على السياسات والإجراءات التي يمكن أن توحّد الجهود، وتدفع العملية التنموية في المنطقة نحو مسارات أكثر استقرارًا وفاعلية.

كوردستان24 ستواكب تغطية جلسات المؤتمر وتفاصيله أولاً بأول.