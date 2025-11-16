رئيس الحكومة يستقبل وفداً من المجلس التجاري الأمريكي – الكوردستاني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، وفداً من المجلس التجاري الأمريكي – الكوردستانيUSKBC.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس المجلس ديفيد تفوري، بالتهنئة إلى رئيس الحكومة بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية وإعلان نتائجها الأولية، كما أطلعه على هدف زيارتهم وتشكيلة الوفد إلى إقليم كوردستان.

من جانبه، سلّط رئيس الحكومة الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في إقليم كوردستان والعراق. كما تناول الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم في شتى القطاعات، ولا سيّما قطاع الطاقة والغاز الطبيعي. وجرى التأكيد أيضاً على أهمية تعزيز حجم الاستثمارات من قبل الشركات الأمريكية في إقليم كوردستان.