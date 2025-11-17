رئيس إقليم كوردستان والسفير الإيطالي يعربان عن أملهما في بدء مرحلة أفضل في العراق وإقليم كوردستان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ناقش رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في اجتماع مع سفير إيطاليا لدى العراق، نيكولو فونتانا، مساء الأحد 16 تشرين الثاني 2025، العلاقات بين إيطاليا وكل من العراق وإقليم كوردستان.

الاجتماع سلط الضوء على العملية السياسية في العراق ونجاح انتخابات مجلس النواب العراقي.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لنجاح عملية التصويت والانتخابات، معربين عن أملهما في أن تبدأ مرحلة جديدة أفضل على جميع الأصعدة في العراق وإقليم كوردستان، وتبادلا في هذا الصدد وجهات النظر حول مستقبل العملية السياسية في العراق والإقليم.

وكان الوضع الداخلي لإقليم كوردستان، وجهود تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، وعملية السلام في تركيا، والوضع في سوريا والمنطقة عموماً، جوانب أخرى من الاجتماع الذي حضره القنصل العام لإيطاليا في إقليم كوردستان.