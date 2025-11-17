مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان تعلن تكلفة أداء فريضة الحج للعام القادم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن كاروان ستوني، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، أن تكلفة الحج للعام القادم قد حُددت بمبلغ 7,100,000 (سبعة ملايين ومئة ألف) دينار.

وأفاد ستوني، أن جميع المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم في القرعة أمس يمكنهم اليوم زيارة مكاتب الحج والعمرة بهدف استكمال معاملاتهم ودفع تكاليف الحج.

وأضاف، أنه بحسب البيانات المستلمة من حسابات الحج والعمرة، فإن حكومة إقليم كوردستان هذا العام قدمت دعماً مالياً جيداً لعملية الحج بهدف تقليل تكاليف الحج على المواطنين، كما في السنوات السابقة، حيث دعمت حكومة الإقليم عملية الحج بقرار وموافقة من رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

كما أوضح أنه هذا العام لن يكون هناك سفر بري للحجاج من إقليم كوردستان، وجميع حجاج كوردستان سيسافرون جواً فقط.

وبخصوص المتطلبات اللازمة لاستكمال معاملات الحج، أوضح أن الذين ظهرت أسماؤهم في قرعة الحج يجب عليهم تجهيز المبلغ المحدد وهو سبعة ملايين ومئة ألف دينار مع جواز السفر وصورة ملونة من جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية وبطاقة المعلومات، بحيث تقدم جميع النسخ في ورقة واحدة، وذلك لاستكمال المعاملات ودفع تكاليف الحج يوم الجمعة الموافق 27/11/2025.