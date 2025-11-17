بطاقة النفط الإلكترونية في العراق: آراء متباينة بين الترحيب بالحد من الفساد ومخاوف من إقصاء كبار السن

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أثار قرار توزيع مادة النفط الأبيض على المواطنين عبر البطاقة الإلكترونية ردود فعل متباينة في الشارع العراقي، فبينما يرى البعض في هذه الخطوة نقلة نوعية نحو الحداثة والحد من الفساد، يبدي آخرون قلقهم من صعوبة الإجراءات، خاصة على كبار السن والفئات غير الملمة بالتكنولوجيا.

في السابق، كان توزيع النفط يعتمد على كوبونات ورقية تُسلّم عن طريق وكلاء المواد الغذائية، وهي آلية شابتها، بحسب مواطنين، الكثير من حالات الفساد والتلاعب.

يقول أحد المواطنين لكوردستان 24: "في الأعوام السابقة، كان التوزيع يتم عن طريق وكلاء المواد الغذائية ببطاقة لمدة عام كامل، وبالنتيجة كان يحدث بعض الفساد من خلال توزيع النفط أو بيع البطاقات". ويرى أن النظام الجديد القائم على البطاقة الإلكترونية "قضية جيدة جداً" رغم جهل بعض المواطنين بكيفية استخدامه. ويوضح: "القضية كلش بسيطة، ذهبنا واستلمنا، وبمجرد تفعيل هذا النظام، تأتيك الحصة عبر رسالة على الهاتف، وتذهب إلى أقرب محطة وتقدم البطاقة وتدفع المبلغ".

ويؤيده مواطن آخر معتبراً أن هذه الخطوة "نموذجية ومن الشغلات المتطورة"، مضيفاً: "بالعكس، هذا يسهل الأمر على المواطن. فبدلاً من مراجعة المختار والحصول على الكوبون وقصاصات الورق، أصبحت العملية تتم عبر الهاتف".

في المقابل، يصف مواطن آخر الإجراءات الجديدة بالصعبة والمعقدة على شريحة واسعة من المجتمع. ويقول: "طبعاً صعبة، هي نفط وظلت! اذهب واعمل بطاقة إلكترونية، وسجل على الموبايل، ولازم إنترنت، كل هذا تأخير وتأثير علينا".

هذه الصعوبات تطال بشكل خاص كبار السن والعوائل محدودة الدخل، كما يوضح مواطن آخر قائلاً: "هي زينة ومو زينة. زينة لي أنا بحيلي أقدر أروح وأجي وأكمل البطاقة، لكن هناك عوائل تعبانة، ما عندها وسيلة نقل تروح وتجي، وصحتها تعبانة".

ويضيف المواطن نفسه بنبرة عتب، رابطاً بين معاناة المواطنين في الحصول على النفط وسياسات الحكومة الخارجية: "بروح أهلك، هسه الجو بارد، نفط ماكو؟ رئيس الوزراء يرسل نفطاً إلى لبنان وسوريا ومادري وين، وأنا ابن العراق ما عندي نفط بالبيت! ماكو هيج وضعية".

ويبقى المواطن العراقي بين أمل أن تساهم التكنولوجيا في القضاء على الفساد وتسهيل حياته، وبين واقع يفرض تحديات جديدة على فئات واسعة من المجتمع قد لا تتمكن من مواكبة هذا التحول الرقمي بسهولة.