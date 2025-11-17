إغلاق مطار دنماركي بعد إنذار بتحليق مسيرات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أُغلق مطار ألبورغ في شمال الدنمارك لساعات عدة مساء الأحد بعد إنذار بتحليق طائرات مسيرة في المجال الجوي المجاور، بحسب ما أعلنت سلطات المطار، في حلقة جديدة من حوادث مماثلة في أوروبا.

وصرح المتحدث باسم شركة نافيير الدنماركية لمراقبة الحركة الجوية يان إلياسن لوكالة فرانس برس الاثنين "أُغلق المطار أمام عمليات الهبوط والإقلاع بين الساعة 9,30 مساء و11,15 مساء (20,30 و22,15 ت غ) الليلة الماضية بعد نشاط مشبوه لطيران مسيّر".

وأضاف أن أربع رحلات تأثرت بالإغلاق.

وجاء ذلك بعد شهرين تقريبا على تحليق مسيرات في أنحاء الدنمارك، ما أدى إلى حظر لمدة أسبوع للاستخدام المدني للمسيرات، وذلك لضمان الأمن خلال قمتين أوروبيتين عقدتا في كوبنهاغن في الأول والثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

في نهاية أيلول/سبتمبر رُصد تحليق مسيرات مجهولة المصدر بعد أيام قليلة من إعلان الدنمارك أنها ستشتري أسلحة دقيقة بعيدة المدى لأول مرة، في ظل تقديرات تعتبر أن روسيا ستظل تشكل تهديدا "لسنوات مقبلة".

ولم يتمكن المحققون الدنماركيون حتى الآن من تحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيرات فوق الدنمارك، لكن رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن وجهت أصابع الاتهام إلى روسيا.

وقالت "هناك دولة رئيسية واحدة تشكل تهديدا لأمن أوروبا، وهي روسيا".

وعقب حادثة الأحد كتبت شرطة يوتلاند الشمالية على موقع إكس أنها "تلقت معلومات تفيد باحتمال رصد طائرة مسيرة واحدة أو أكثر حول مطار ألبورغ".

وأضافت "نجري تحقيقات مكثفة في المنطقة. في الوقت الحالي، ليس لدينا أي معلومات إضافية،وبالتالي لا يمكننا تأكيد صحة الحادثة".

AFP