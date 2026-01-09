عواصف شتوية تضرب الشبكة الكهربائية… ووزارة الكهرباء تؤكد: الأعطال تحت السيطرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء، في بيان رسمي، أن الأمطار الغزيرة والعواصف القوية تسببت بأضرار في شبكات الكهرباء الوطنية، ما أدى إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي مساء اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة في عدد من مناطق محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

وأوضحت الوزارة أن الوضع حالياً تحت السيطرة، وأن الفرق الفنية باشرت فوراً بأعمال الصيانة والمعالجة، مشيرةً إلى أن جميع الأعطال ستتم معالجتها خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز استقرار التيار الكهربائي ضمن مشروع «روناكي» الهادف إلى تطوير وتحسين منظومة الكهرباء

