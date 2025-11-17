ائتلاف الإعمار والتنمية يتصدّر مقاعد بغداد في مجلس النواب العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حصل ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني على 15 مقعداً في مجلس النواب العراقي بدورته السادسة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق.

وقالت إن نسبة المشاركة بلغت 48.86%، بعد أن شارك 2.129.183 ناخباً من أصل 4.359.490 ناخب في عمليات التصويت بمحافظة بغداد.

وتبلغ حصة بغداد من مقاعد مجلس النواب العراقي 71 مقعداً، بينها 17 للنساء ومقعدين كوتا.

وقالت إن ائتلاف الإعمار والتنمية حصل على 15 مقعداً.

وفي المرتبة الثانية حزب تقدم بـ 10 مقاعد

وثالثاً ائتلاف دولة القانون بـ 9 مقاعد

وفي الصورة أدناه باقي النتائج النهائية لتوزيع المقاعد حسب الفائزين: