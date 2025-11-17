الديمقراطي الكوردستاني يحصل على 9 مقاعد في البرلمان العراقي عن محافظة دهوك

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي بدورته السادسة عن محافظة دهوك.

وتبلغ حصة محافظة دهوك من مقاعد مجلس النواب العراقي 12 مقعداً، بينها 3 مقاعد للنساء ومقعد واحد كوتا.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 9 مقاعد.

وجاء في المرتبة الثانية الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بـمقعدين اثنين

بينما حصل سامي اوشانه كوركيس انويه على مقعد الكوتا

وفيما يأتي تسلسل عدد المقاعد وأسماء الفائزين: