الديمقراطي الكوردستاني يحصل على مقعدين في البرلمان العراقي عن محافظة السليمانية

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي بدورته السادسة عن محافظة السليمانية.

وتبلغ حصة محافظة السليمانية من مقاعد مجلس النواب العراقي 18 مقعداً، بينها 5 مقاعد للنساء.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على مقعدين اثنين.

بينما حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 8 مقاعد

ثم تيار الموقف الوطني بـ 3 مقاعد

في حين حصل حراك الجيل الجديد على مقعدين اثنين

وفيما يأتي تسلسل عدد المقاعد وأسماء الفائزين: