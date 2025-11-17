الديمقراطي الكوردستاني يحصل على 9 مقاعد عن محافظة أربيل في انتخابات العراق

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي بدورته السادسة عن محافظة أربيل.

وتبلغ حصة محافظة أربيل من مقاعد مجلس النواب العراقي 16 مقعداً، بينها 4 مقاعد للنساء ومقعد واحد كوتا.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 9 مقاعد.

وجاء في المرتبة الثانية الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ 3 مقاعد

ثم تيار الموقف الوطني بـمقعدين

ورابعاً جاء حراك الجيل الجديد بمقعد واحد

وفيما يأتي تسلسل عدد المقاعد وأسماء الفائزين: