القنصل الأمريكي: منتدى MEPS منصة هامة للاستماع إلى آراء القادة

منذ يومين

أربيل (كوردستان24)- القنصل العام الأمريكي لدى أربيل، ويندي غرين، الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك، على استضافتها لمنتدى MEPS معبرة عن سعادتها بالاستماع إلى آراء القادة.

ويندي غرين، القنصل العام للقنصلية الأمريكيةلدى أربيل، شاركت في مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS) في مدينة دهوك، وقدمت شكرها لرئيس الوزراء مسرور بارزاني .

كما هنأت غرين الجامعة الأمريكية في كوردستان على استضافتها للمؤتمر، واستقبالها عدد كبير من المشاركين رفيعي المستوى. كما أعربت القنصل العام الأمريكي عن سعادتها بالاستماع إلى آراء القادة العراقيين والكورد حول مستقبل العراق والشرق الأوسط.

وانطلقت صباح أمس الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة السادسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.