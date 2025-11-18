ريبر أحمد: تشكيل حكومة كوردستان المقبلة من أولويات الديمقراطي الكوردستاني

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ريبر أحمد، أن تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان هو من أولويات الرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

تصريحات أحمد جاءت في حديثٍ لـ كوردستان 24، على هامش مشاركته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 بالجامعة الأميركية- دهوك، والذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وقال أحمد إن قيادة الديمقراطي الكوردستاني تولي أهمية كبيرة لهذا الملف.

وأضاف: عندما يشير الرئيس بارزاني إلى أن الظروف بعد الانتخابات العراقية ستكون مختلفة، فقد ترغب بعض الأطراف الأخرى في المشاركة في تشكيل الحكومة.

وأشار عضو اللجنة المركزية في الديمقراطي الكوردستاني إلى أن باب الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف للمشاركة في الكابينة الجديدة، من أجل تشكيلها في أسرع وقت ممكن.

وجدد التأكيد على أن الرئيس بارزاني شدّد على أن جميع الأطراف سيتم التعامل معها وفق حجمها الانتخابي.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.