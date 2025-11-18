نائب مدير سومو: اتفاقية تصدير نفط كوردستان ستستمر للعام المقبل

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد نائب مدير شركة سومو، حمدي شنگالي، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني دائمًا صاحب مشاريع ورؤى جديدة.

معتبراً أن منتدى MEPS 2025 نفسه يحمل رؤى مهمة، ويشارك في هذه النسخة أصحاب القرار على مستوى العراق والشرق الأوسط والعالم.

وعلى هامش مشاركته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 بدهوك، قال شنگالي في تصريحٍ لـ كوردستان 24: كلمة الرئيس بارزاني في المنتدى كانت بالفعل خارطة طريق لمستقبل العراق، كما شدّد على ضرورة إصدار قانون النفط والغاز.

وبخصوص عملية تصدير نفط إقليم كوردستان، أشار شنگالي إلى أن العملية مستمرة ولا توجد أي مشكلة، وأن ما يقارب 250 ألف برميل تُصدَّر يوميًا.

وتحدث أيضًا عن فتح حساب مصرفي ليودَع فيه واردات نفط الإقليم، وأن كلا الحكومتين، حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، إضافة إلى الشركات، على اطلاع على عمليات البيع والواردات.

وجدد نائب مدير سومو التأكيد على أن إيقاف تصدير النفط يلحق الضرر بالإقليم والعراق معًا.

كما تطرق إلى موعد انتهاء الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن التصدير، موضحًا أنه صحيح أن الاتفاق ينتهي بنهاية هذا العام، لكن سيتم تجديده لاحقًا، وستستمر عملية التصدير في العام المقبل أيضًا.