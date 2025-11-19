مظلوم عبدي يصل منتدى ميبس25

منذ يومين

أربيل (كوردستان24)- وصل قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)- مظلوم عبدي، صباح اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني 2025، إلى الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، للمشاركة في أعمال مؤتمر ميبس25.

وتتواصل أعمال اليوم الثاني من مؤتمر ميبس25 الذي بدأ أمس الثلاثاء بحضور رفيع، حيث جرى بنجاح كبير.

منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية أمس، الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة السادسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.