رئيس الوزراء مسرور بارزاني يخوض حواراً خاصاً اليوم في منتدى ميبس

منذ يومين

أربيل (كوردستان24)- تستمر أعمال النسخة السادسة لمؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط "ميبس 2025"، حيث يخوض رئيس الوزراء مسرور بارزاني اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني 2025، حواراً خاصاً.

وصرّح د. بيار دوسكي، عضو منتدى ميبس 2025، لكوردستان24 أن المنتدى حتى الآن مستمر بنجاح كبير، وقد تحقق هدفنا المنشود، حيث حضر جميع القادة من العراق وكوردستان والدول المجاورة. مشيراً إلى الحوار الخاص الذي سيخوضه مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم.

وأضاف: من أهداف المؤتمر أيضاً تنظيم حوار إقليمي على مستوى الشرق الأوسط، حيث سيتم التطرق إلى قضية كورد سوريا، كما لدينا أربع جلسات أخرى ستناقش أوضاع العراق وكوردستان والمنطقة.

وانطلقت صباح أمس الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة السادسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.