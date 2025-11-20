أوكرانيا تعلن أن روسيا أعادت إليها ألف جثمان

منذ يوم

أربيل (كوردستان24)- سلّمت موسكو كييف الخميس جثامين ألف شخص، مشيرة إلى أنها لجنود أوكرانيين قُتلوا في المعارك، وفق ما أفادت الإدارة الأوكرانية المسؤولة عن أسرى الحرب.

وأعلن مركز أسرى الحرب التابع للحكومة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام "جرت اليوم إجراءات إعادة إلى الوطن. أُعيد إلى أوكرانيا ألف جثمان، قال الجانب الروسي إنها لجنود أوكرانيين".

وأضاف أن محققين وخبراء من وزارة الداخلية سيجرون "قريبا" عمليات التعرف على هويات الجثامين.

وتعود آخر عملية تسلم جثامين إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وشملت ألف جثمان أيضا.

وبذلك تكون أوكرانيا تسلمت من روسيا أكثر من 15 ألف جثمان منذ مطلع العام. في المقابل، أعادت أوكرانيا إلى روسيا مئات الجثامين خلال الفترة ذاتها.

وعمليات تبادل جثامين الجنود وأسرى الحرب هي النتيجة الوحيدة للمفاوضات التي جرت بين الطرفين منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شباط/فبراير لشبكة تلفزيونية أميركية أن بلاده خسرت حوالى 46 ألف جندي في الحرب، وهو عدد يعتبره محللون أدنى من الأرقام الحقيقية، فيما فقد "عشرات الآلاف" أو أسرهم الجيش الروسي.

AFP