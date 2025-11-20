الفيفا تسحب رسمياً قرعة الملحق المؤهل لمونديال 2026.. العراق بانتظار مواجهة حاسمة أمام بوليفيا

منذ يوم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، سحب القرعة الرسمية للملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستحدد هوية آخر المنتخبات المتأهلة إلى البطولة.

وبموجب القرعة، نجا منتخب العراق من مواجهة جامايكا في الدور الأول، لكنه سيكون مطالباً بتجاوز عقبة بوليفيا إذا أراد خطف بطاقة التأهل التاريخية إلى المونديال.

نتائج القرعة… مواجهة نارية في انتظار “أسود الرافدين”

وفقاً لما أعلنته الفيفا، جاءت قرعة الملحق العالمي على النحو الآتي:

جامايكا تواجه كاليدونيا الجديدة، والفائز منهما يلتقي الكونغو لاحقاً من أجل بطاقة العبور الأولى إلى كأس العالم.

بوليفيا تصطدم بـ سورينام، والفائز ينتظر منتخب العراق في مواجهة فاصلة تمنح أحد الطرفين بطاقة التأهل الثانية إلى مونديال 2026.

وبذلك، سيخوض العراق مباراة واحدة حاسمة أمام الفائز من بوليفيا – سورينام، في طريقه نحو تحقيق حلم التأهل.

مواعيد المباريات والملاعب

حددت الفيفا يوم 23 مارس/آذار 2026 موعداً لانطلاق مباريات الملحق، على أن تستمر حتى 31 من الشهر نفسه.

وسيُقام الملحق بأكمله في دولة المكسيك، وتحديداً على الملاعب التالية:

ملعب غوادالاخارا

ملعب آكرون

ملعب BBVA في مدينة مونتيري

وتأتي إقامة الملحق في المكسيك بوصفها إحدى الدول الثلاث المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2026.

فرصة تاريخية للعراق

يمتلك المنتخب العراقي فرصة ذهبية لإعادة كتابة التاريخ والعودة إلى كأس العالم للمرة الثانية، بعد مشاركته الوحيدة في بطولة 1986.

وإذا نجح “أسود الرافدين” في تجاوز مباراته الفاصلة، فسيكون على بعد خطوة واحدة من اعتلاء منصات كرة القدم العالمية مجدداً.