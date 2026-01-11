إيقاف الرحلات الجوية في مطار السليمانية بسبب الضباب

منذ ساعة

أربيل(كوردستان24)-اعلن دانا محمد، مدير الإعلام والعلاقات في مطار السليمانية الدولي، في تصرح لكوردستان24: أنه وبسبب الضباب الكثيف وانخفاض مستويات الرؤية في الافق، تم إيقاف جميع الرحلات في مطار السليمانية وتم إلغاء رحلتين أيضاً.

وأشار دانا محمد إلى أنه بسبب هذا الضباب الكثيف الذي يغطي سماء المنطقة في السليمانية، حتى الساعة الحادية عشرة من هذه الليلة تم إيقاف جميع رحلات الوصول إلى جانب رحلات المغادرة في مطار السليمانية الدولي، وبعد مراقبة الأوضاع الجوية وحالة الطقس ومع ظهور تحسن حالة الطقس ستستأنف فور المعاينة الرحلات من جديد وبتنسيق مع الجهات المعنية لعودة الملاحة الجوية إلى حالتها الطبيعية.

وأشار دانا محمد، إلى إلغاء الرحلتين الجويتين اللتان كانتا قادمتين من مطار إسطنبول إلى مطار السليمانية، وتم إبلاغ الجهات المعنية بالحالة الجوية.