بعد إنجازه الاستثنائي.. مبابي يطمع في أرقام رونالدو وميسي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- احتفل كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، بقيادته "الديوك" للتأهل إلى كأس العالم 2026، رافضاً المبالغة في الاحتفاء بإنجازه الشخصي.

وقاد مبابي المنتخب الفرنسي للصعود لنهائيات كأس العالم للمرة الـ17 في تاريخه والثامنة على التوالي.

وجاء ذلك بعدما أحرز مبابي هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، وصنع هدفا آخر لزميله هوغو إيكيتيكي، خلال فوز الفريق الكبير 4-0 على منتخب أوكرانيا، مساء الخميس، في الجولة قبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وبهذه الثنائية وصل صاحب الـ26 عاماً إلى 400 هدف خلال رحلته مع عالم الساحرة المستديرة، مع الأندية والمنتخب الفرنسي، وفق صحيفة العين.

وشدد مبابي على أن وصوله إلى 400 هدف طوال مشواره الكروي سواء مع الأندية التي دافع عن ألوانها أو منتخب بلاده "أمر يدعو للفخر".

وقال مبابي في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: نحن نقترب، ولكن كما ذكرت سابقاً، هناك لاعبان، أحدهما لديه 950 هدفاً (في إشارة للبرتغالي كريستيانو رونالدو) والآخر لديه 900 هدف (يقصد الأرجنتيني ليونيل ميسي)".

وأضاف نجم ريال مدريد: 400 هدف ليس رقماً مبهراً، إذا أردت مفاجأة الناس، فيتعين عليك تسجيل 400 هدف إضافي على الأقل.

وفيما يتعلق بإمكانية وصوله إلى 1000 هدف، رد مبابي قائلاً: هذا مستحيل، يظهر لنا كريستيانو رونالدو أن الأمر ممكن، فلنحاول تحقيق المستحيل، المسيرة الكروية تمضي سريعاً، لذا أحاول ترك بصمتي.

ويسعى مبابي لقيادة منتخب فرنسا لبلوغ نهائي كأس العالم المقبلة والعمل على الفوز باللقب الثالث، بعدما توج منتخب "الديوك" بالبطولة عامي 1998 و2018، علما بأنه خسر المباراة النهائية بنسخة المسابقة الماضية عام 2022 في قطر بركلات الترجيح أمام المنتخب الأرجنتيني.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أعلن الجمعة، أن مبابي لن يسافر مع زملاؤه إلى أذربيجان بعدما حجز المنتخب الفرنسي، الفائز بلقب كأس العالم مرتين، مقعده في النسخة الجديدة التي ستقام العام المقبل.

وذكر الاتحاد الفرنسي أن مبابي "ما زال يشعر بتأثير الالتهاب في كاحله الأيمن، ما يستدعي إجراء فحوص".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوص طبية في العاصمة الإسبانية في وقت لاحق من اليوم الجمعة.