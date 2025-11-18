المنتخب العراقي يتأهّل إلى الملحق العالمي لمونديال 2026

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- نجح المنتخب العراقي في التأهّل إلى الملحق العالمي لمونديال 2026، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في ملعب البصرة الدولي.

وافتتح المنتخب الإماراتي التسجيل عبر لاعبه كايو لوكاس عند الدقيقة 52، قبل أن يتمكن نجم المنتخب العراقي مهند علي (ميمي) من إدراك التعادل بضربة رأسية استقرت في الشباك عند الدقيقة 66، ليعيد الأمل للعراق في خطف بطاقة العبور.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للعراق إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ليتقدم لها اللاعب أمير العماري ويودع الكرة في الزاوية اليمنى للحارس عند الدقيقة 90+17 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، حجز أسود الرافدين مقعده في الملحق العالمي الذي من المقرر أن يُقام في المكسيك منتصف شهر آذار المقبل، ليواصل رحلة الحلم نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.