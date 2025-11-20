توقيف تاجر المخدرات الأبرز في لبنان نوح زعيتر

منذ 23 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أوقف الجيش اللبناني، اليوم الخميس، تاجر المخدرات الأبرز في لبنان نوح زعيتر، الخاضع لعقوبات أمريكية وبريطانية وأوروبية، خلال عملية نفذها في شرق البلاد، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس.

وقال المصدر "تم توقيفه خلال عملية أمنية نفذها الجيش في منطقة البقاع، المنطقة التي أدار فيها امبراطورية لتصنيع المخدرات وتهريبها، بينها حبوب الكبتاغون التي ازدهرت تجارتها في السنوات الأخيرة بين لبنان وسوريا.

وأورد الجيش اللبناني في بيان مقتضب "أوقف الجيش المواطن (ن.ز.) أحد أخطر المطلوبين بكمين على طريق الكنيسة"، وهي البلدة التي يتحدر منها في منطقة بعلبك وتحصن فيها لسنوات طويلة بحماية مسلحين من أبناء عشيرته التي تعد من بين الأكبر في المنطقة.

وزعيتر المولود عام 1977 هو أشهر تاجر ومهرب مخدرات في لبنان وهو فار من وجه العدالة، وقد صدرت بحقه عشرات مذكرات التوقيف والأحكام الغيابية.

وفي آذار/مارس 2024 أصدرت المحكمة العسكرية حكماً غيابياً عليه بالإعدام لإدانته بجرائم عدة من بينها إطلاق النار على عناصر في الجيش اللبناني بنيّة قتلهم.

وفي 28 آذار/مارس 2023، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات مشتركة مع بريطانيا على اثنين من أبناء عمومة الرئيس المخلوع بشار الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون، شملت كذلك زعيتر.

وفي 24 نيسان/أبريل من العام ذاته، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة للتهمة ذاتها على الأشخاص الثلاثة. وقالت وزارة المالية الفرنسية إنه متورط بتجارة الكبتاغون في لبنان وسوريا.

وخلال مقابلات صحافية أجراها، لطالما نفى التهم الموجهة إليه والتي تشمل إلى جانب المخدرات سرقة سيارات واشتباكات مع الجيش. وكان من أشد المطالبين للسلطات اللبنانية بإصدار عفو عام.

المصدر: فرانس برس