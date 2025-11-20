وفد الإطار التنسيقي يتوجه إلى أربيل لبحث تشكيل الحكومة العراقية

منذ 22 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المنتظر أن يشرع وفد "الإطار التنسيقي" في سلسلة زياراته لتشكيل الحكومة العراقية، على أن يلتقي الرئيس مسعود بارزاني في أربيل منتصف الأسبوع المقبل.

وشكّل الإطار التنسيقي لجنتين لهذه الغاية: الأولى معنية بمسائل التفاوض لتشكيل الحكومة، وتضم نوّري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر، وأحمد الأسدي، رئيس تحالف السند الوطني. أما اللجنة الثانية فتختص بتحديد شخصية رئيس الوزراء، وتشمل عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، هُمام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وعبد السادة الفريجي، الأمين العام لتحالف النهج الوطني.

وفي هذا السياق، قال عباس موسوي، مستشار ائتلاف دولة القانون، لموقع كوردستان24، إن الرئيس مسعود بارزاني ونوّري المالكي سيجريان قريباً لقاءً لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أظهرت أنه بدون الالتزام بمبادئ التوافق والتوازن والشراكة، لا يمكن إدارة البلاد.

من جهته، أوضح فهد الجبوري، القيادي في تيار الحكمة الوطني، أن زيارات لجنة التفاوض التابعة للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة العراقية ستبدأ قريباً، ومن المتوقع وصول الوفد إلى أربيل منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف الجبوري أن تيار الحكمة لن يقدم مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء، فيما قد يعلن نوري المالكي وهادي العامري عن ترشيحهما خلال الأيام المقبلة من بين 12 مرشحاً للمنصب.

وبحسب معلومات كوردستان24، فقد سارعت قيادات الإطار التنسيقي للتنسيق بشأن خطوات تشكيل الحكومة فور الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، وبدأت بعقد اجتماعاتها.

كما علمت كوردستان24، أن اللجنة المعنية بتحديد رئيس الوزراء ستجري منتصف الأسبوع المقبل لقاءات مع أبرز المرشحين لهذا المنصب، أبرزهم محمد شياع السوداني، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، وحميد الشطري، رئيس جهاز المخابرات العراقي.

ترجمة وتحرير: أحمد حاجي